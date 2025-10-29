El Servicio Sanitario de Rawson anunció que, desde la primera semana de noviembre, se pondrá en marcha el cronograma de cortes programados de agua potable que afectará a todos los barrios de la capital provincial. La medida se implementará, como cada verano, para enfrentar el aumento del consumo y la limitada capacidad de producción de la planta potabilizadora.

Según se informó oficialmente, los cortes se realizarán a diario en dos franjas horarias: de 0 a 5 y de 14 a 20. La medida dependerá de las condiciones climáticas y del consumo general de los usuarios.

Durante la segunda quincena de octubre ya se registraron bajas presiones en algunos sectores, aunque desde el Servicio Sanitario aclararon que se trató de una situación transitoria vinculada a tareas de mantenimiento electromecánico y obras en la planta, que requirieron disminuir momentáneamente la capacidad de producción.

El incremento del consumo en la temporada estival es uno de los factores que cada año obliga a aplicar restricciones. Las altas temperaturas, el uso de piletas, el riego y el mayor movimiento en Playa Unión elevan de manera considerable la demanda de agua potable, superando la capacidad de la planta.

A esto se suma el crecimiento urbano de Rawson y la incorporación de nuevos loteos sociales, que aumentan el consumo total del servicio. Desde el área recordaron que este esquema de cortes programados se implementa desde 2007 y es “la única medida posible para garantizar reservas suficientes en la red”.

Obras para ampliar la capacidad

La solución definitiva, indicaron, será la ampliación de la planta potabilizadora, una obra que permitirá duplicar la producción hasta 1.800 metros cúbicos por hora.

Sin embargo, remarcaron que también serán necesarias obras complementarias, como un nuevo acueducto y centros de distribución, para resolver de forma integral el abastecimiento en la capital provincial.

Recomendaciones para los vecinos

De cara al verano, se recomendó a los usuarios instalar tanques domiciliarios con bomba elevadora para asegurar el suministro durante los horarios de corte. También se insistió en adoptar hábitos de ahorro, como tomar duchas breves, evitar dejar la canilla abierta y usar baldes en lugar de mangueras para el lavado de vehículos.

Los horarios permitidos para el riego son de 6 a 9 y de 21 a 0. Además, está prohibido conectar bombas clandestinas a la red y el llenado de piletas debe realizarse comprando agua en bloque.

Control y denuncias

La Secretaría de Ambiente y el Servicio Sanitario realizarán inspecciones para verificar el cumplimiento de la Ordenanza N.º 7115/2012, que regula el uso responsable del recurso. Las infracciones prevén multas, y los vecinos podrán denunciar el derroche de agua enviando un mensaje de WhatsApp al 2804-876347.

Desde el municipio reiteraron el pedido de cuidar el agua como un recurso esencial, recordando que un uso racional es clave para que todos los hogares puedan satisfacer sus necesidades básicas durante el verano.