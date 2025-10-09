La crisis económica golpea con fuerza a los pequeños y medianos comerciantes de Fernández Oro, que decidieron unirse para reclamar medidas que les permitan sostener la actividad. Este martes presentaron ante el Concejo Deliberante local una nota formal solicitando la ampliación de los horarios de atención, argumentando que la caída del consumo y el endeudamiento crecieron de forma alarmante.

El pedido consiste en agregar una hora más durante los días de semana y dos los fines de semana, lo que permitiría atender hasta las 2 de la madrugada en rubros como kioscos, bares, rotiserías, almacenes y confiterías.

“La economía regional, provincial y nacional atraviesa una crisis del consumo, se aprecia en todos los ámbitos. Sería óptimo para nuestros comercios extender el horario de atención al público”, señala la presentación ingresada en el Legislativo orense.

El sorpresivo cambio que realizó el Gobierno nacional sobre el feriado del 12 de octubre

Un alivio en medio de la caída del consumo

Actualmente, la ordenanza vigente fija el cierre comercial a las 0 horas, pero los empresarios aseguran que esa restricción limita la posibilidad de generar ingresos. Con la llegada de la primavera y las noches más cálidas, explicaron que hay más movimiento en las calles y que extender el horario permitiría aumentar las ventas en un contexto donde el consumo cayó hasta un 45%.

“Una caída del consumo así se podría comparar con la época de la pandemia”, advirtió José Bunter, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, al describir la situación crítica que atraviesan las pymes del Alto Valle. “Muchos comercios están comprando comida en cuotas, el endeudamiento es exponencial”, agregó.

Ventas en retroceso y pérdida de rentabilidad

Los comerciantes locales aseguran que los costos fijos, salarios y servicios se vuelven difíciles de sostener con la actual merma de ingresos. “Al debatir con mis colegas llegamos a la conclusión de que la extensión del horario sería una ayuda concreta para aumentar los ingresos. Estamos abiertos al diálogo para abordar juntos esta situación compleja”, expresa la nota enviada al Concejo.

Gastó más de $10 millones con tarjetas robadas y terminó detenida gracias a la denuncia de su vecina

La baja del consumo también se refleja en los hábitos de compra de las familias, que ahora optan por los mayoristas de Cipolletti, Neuquén o Roca para reducir gastos, dejando afuera a los comercios barriales de Fernández Oro.

El titular de la cámara cipoleña fue contundente al describir el escenario económico actual: “Nunca vi una situación tan compleja como esta. Hay actividades que no pueden cubrir cheques, se cierran cuentas corrientes y se pierden líneas de crédito. El sistema financiero se les volvió inaccesible a muchos comerciantes”.