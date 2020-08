COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Luego de que los municipios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly decidieran la semana pasada restringir el horario de circulación por el aumento de casos de coronavirus en ambas localidades, mantuvieron una reunión con integrantes de la Cámara de Comercio, en el que el sector comercial advirtió que no resisten un retroceso de fase.

Guillermo Ceriani , presidente de la Cámara de Comercio sostuvo que tras el encuentro con las autoridades municipales “nos aseguraron que no vamos a volver a cerrar. La idea es no cerrar la actividad comercial, pero si aquellas que no son de necesidades primarias, para tratar de evitar el contagio”, dijo.

Asimismo, advirtió que “El sector no lo resiste, vamos a seguir perdiendo fuentes de trabajo y no nos podemos dar ese lujo. Entendemos que la responsabilidad, ahora es nuestra”.

Ceriani destacó que debemos volver a concientizarnos y entender que el Estado no es el único responsable. “Supimos trabajar con inflación, con hiperinflación, con estancamiento, pero no podemos trabajar con las persianas cerradas”, dijo.

Y aseguró, que ante la posibilidad de cierre de comercios por un retroceso de fase, “El comercio no va a resistir, es una causa de fuerza mayor, hay gente que tiene que alimentar a sus familias y es mucha la carga que tienen los comerciantes. Incluso los trabajadores que están en la casa, tienen la incertidumbre de saber cuándo volverán a trabajar”, puntualizó a FM La Petrolera.