Este sábado 4 de octubre comenzó la 51.ª edición de la Peregrinación a Luján en el barrio porteño de Liniers, con destino hacia el lugar donde está emplazada la emblemática basílica, que alberga la imagen de la Virgen Patrona de la Argentina.

Según informó Noticias Argentinas, la caminata comenzó a las 07:00 con el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, desde San Cayetano (en Liniers) y, posteriormente, a las 10:00 partió la imagen peregrina desde ese mismo lugar, traslado que estará a cargo de la diócesis de Quilmes.

Desde las 19:00 se llevará a cabo la transmisión oficial a través del canal Orbe 21 y el canal de YouTube LaPereLuján, mientras que el domingo a las 07:00 será la Misa Central de la Peregrinación, encabezada por García Cuerva, a través de las mismas señales. El lema de este año es “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, unido al lema del Jubileo 2025, “Caminar con esperanza”.

El trayecto de este año será similar al de otras ediciones anteriores, con punto de partida en el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y desde allí los peregrinos recorrerán a pie unos 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján.

Asimismo, los organizadores confirmaron que habrá 63 puestos de apoyo, todos de uso libre y gratuito, con puntos de hidratación y provisión de agua potable, así como refuerzos en el ramal del tren Sarmiento, que une las cabeceras Once y Moreno. Asimismo, los caminantes tendrán a disposición baños químicos, hospitales móviles y ambulancias para atender cualquier tipo de emergencia.

El sentido religioso de la Peregrinación a Luján

La Peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Luján constituye una de las manifestaciones de fe más multitudinarias y tradicionales de Argentina. Su origen se remonta al siglo XVII, con el milagroso episodio de la carreta que, transportando una pequeña imagen de la Virgen, no pudo reiniciar su marcha hasta que se descargó la caja que la contenía en el paraje de Zelaya. Este hecho fue interpretado como el deseo de la Virgen de permanecer en ese lugar, dando inicio a la devoción. La imagen, finalmente, fue trasladada a orillas del río Luján, donde con el tiempo se erigiría el santuario que hoy es basílica nacional.

La historia de la peregrinación, tal como se la conoce hoy, especialmente la realizada a pie, se consolidó en el siglo XX, impulsada por grupos parroquiales y movimientos laicales. Cada año, miles de fieles, en su mayoría jóvenes, emprenden la caminata desde Buenos Aires y otros puntos del país, recorriendo decenas de kilómetros en una travesía que combina oración, sacrificio y comunidad. Esta práctica no solo fortalece la fe individual, sino que también teje un fuerte sentido de pertenencia e identidad colectiva, transformando el viaje en un poderoso símbolo de esfuerzo y devoción compartidos.

En la actualidad, la Peregrinación a Luján trasciende lo puramente religioso para convertirse en un profundo fenómeno cultural y social. Representa un espacio de encuentro, reflexión y renovación espiritual para personas de todas las edades. La Virgen de Luján, declarada Patrona de Argentina, se erige así como un símbolo de unidad nacional, y su basílica como el corazón de una fe viva que continúa convocando a multitudes, manteniendo vigente una tradición centenaria que define una parte esencial del ser argentino.