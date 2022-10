Comenzó la Expo Deportes: ”Poner plata es invertir en una sociedad sana, equitativa e igualitaria”, remarcó Luque

El intendente dejó inaugurada la Expo Deportes 2022 que se desarrollará hasta el domingo en el Predio Ferial de Comodoro. Una nueva apuesta de la Municipalidad y el Ente Comodoro Deportes que reúne a distintas personalidades deportivas del país y de nuestra ciudad.

Para esta gestión Municipal el deporte es la herramienta que permite la inclusión, contención, formación y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Por esta razón, se entregaron reconocimiento a dirigentes, deportistas, técnicos y entrenadores comodorenses que con su esfuerzo y sacrificio marcaron la historia de la ciudad.

Previamente, se desarrollaron en el amplio Predio Ferial el Festín de Sabores, la Expo Turismo y la Expo Industrial; mientras que allí se vivieron los recitales de la Feria del Libro. En esta ocasión, acompañaron al intendente Juan Pablo Luque; el viceintendente, Othar Macharashvili; funcionarios municipales; concejales, la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco; Directores y Secretarios de Deportes de Puerto Madryn, Esquel, Trevelin, Sarmiento y Rada Tilly; el representante de Relaciones Institucionales de Pan American Energy (PAE), Horacio García; familiares de Miguel Blanco, Felipe Ávila, Armando Ávila, Chino Arturo; dirigentes y deportistas destacados de la ciudad.

Identificaron al hombre asesinado en Comodoro: se trata de Pablo "Chipi" Rodríguez

Además, en nombre de todos los dirigentes presentes estuvieron Nicolás Bernal y Raúl Pierangeli; grandes referentes del deporte nacional como el extécnico de la Selección Argentina de Básquet, Sergio "Oveja" Hernández; el exjugador de fútbol, Daniel "Rolfi" Montenegro; el extenista Franco Squilari; y futbolistas consagrados de Comodoro: Sixto Mumo Peralta, Andrés Silvera y Pablo Pitu Barrientos.

Durante todo el fin de semana habrá charlas, demostraciones y actividades para toda la familia con entrada libre y gratuita. Se puede consultar el cronograma en: https://www.comodoro.gov.ar/2022/10/25/cronograma-de-actividades-de-la-expo-deportes-2022/

Buscan al asesino del "Chipi" Rodríguez y sospechan de integrantes de una familia de Comodoro

”Poner plata en el deporte no es gastarla, es invertir en una sociedad sana, equitativa e igualitaria”

En este sentido, Luque expresó su agradecimiento por el acompañamiento en un día tan importante para la ciudad como es la fiesta del deporte. “Estamos felices de poder disfrutar de lo que nos apasiona, nos gusta y nos ayuda a mejorar la sociedad que es el deporte; y de recibir las visitas nacionales, regionales y locales, que nos honran con su presencia como también los dirigentes deportivos que trabajan por un mundo mejor”.

En esta misma línea, resaltó los distintos eventos locales que se llevaron adelante durante el 2022 desde la gestión Municipal. “Son una correlación de lo que pretendemos para la ciudad, la provincia siendo parte de la Patagonia Argentina, donde tanto esfuerzo, trabajo y sacrificio que se hace desde hace muchos años signifique sentirnos parte de un país que necesita muchas cosas de nosotros”.

¿Sabías que el patrullero oceánico ARA Contralmirante Cordero y la lancha rápida ARA Indómita pueden ser visitados?

“Hablamos de políticas blandas, sociales, humanizando lo que hace mucho tiempo fuimos y no tuvimos el sentido de pertenencia, donde muy pocos lograron generar el sentido de arraigo que permita tener infraestructura como sociedad, en particular la deportiva. Me emociona escuchar a personas que hablen con tanto orgullo del lugar de donde vivimos, agradeciendo las posibilidades de vivir en esta tierra y tratar de transformarla”, exclamó.

Continuando en este tenor, prosiguió, “debemos aprovechar las experiencias que nos vienen a contar tanto del deporte amateur como de elite, siendo ejemplos para muchos chicos que se sienten identificados y quieren practicar el deporte en distintas disciplinas a fin de mantener una sociedad sana, con valores que te inculca esta actividad”.

Apareció la mujer de 38 años que buscaban en Comodoro

Por último, indicó que “hoy les hablo como dirigente, con el orgullo de una ciudad donde siempre nos costó muchas cosas y nos está pasando lo que nos merecemos, porque logramos darnos cuenta que poner plata en el deporte no es gastarla, poner recursos es invertir en una sociedad sana, equitativa e igualitaria. Mostrar el potencial que tenemos y cumpliendo los sueños de los deportistas comodorenses para que lleguen muy lejos a la hora de competir, como tener a un comodorense en un juego Panamericano”, anheló el intendente Juan Pablo Luque.

El deporte como una política de Estado presente

Por su parte, el Presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, manifestó que “esta Expo se trata de encontrar al deporte de la ciudad unido, trabajando juntos, compartiendo, donde entendemos que es un reconocimiento que necesita el dirigente o ese deportista que trabaja con nosotros y lo hace para el otro”.

Comenzará a funcionar una nueva App para el Estacionamiento Medido en Comodoro

Asimismo, resaltó la figura de los dirigentes deportivos que trabajan sin cobrar dinero. “El deporte tiene eso, brindar el servicio a la comunidad y la posibilidad de educar, contener y ser solidario. Hoy Comodoro vive momentos hermosos y no solo es plata, es estar como lo hace PAE que sostiene el deporte comunitario, colaborando con los caños y las varillas que vemos en los predios, o simplemente darnos un cerco, ya que cerró 20 clubes de la Liga de Barrios”, comentó Martínez.

Al finalizar, destacó el rol del Estado: "Si tenemos un Estado presente es porque ustedes lograron eso siendo los hacedores deportivos. El deporte tiene como característica trabajar y jugar en equipo y ese ejemplo debemos seguir, ir todos juntos en el mismo lugar con la misma intención, decisión política y continuar en este camino”, concluyó el funcionario.

Chocaron dos autos en avenida Rivadavia: por la fuerza del impacto, uno volcó

Joyas deportivas que representan a Comodoro

Por su parte, el DT de la Selección C-20 de Comodoro y Selección C-17 Argentina, Marcelo Ramos, sostuvo que “en representación del fútbol de salón quiero agradecer al Ente por la posibilidad de poder estar acá. El deporte educa, tenemos una gran contención porque el fútbol de salón es muy popular, uno de los que más se práctica y no es un gasto, es una inversión porque realmente estos chicos necesitan la contención que hoy tienen”.

“Poder ser campeón con 22 equipos de todo el país y que el título haya quedado en Comodoro, para nosotros es un orgullo, por eso seguiremos formándonos y trabajando. Espero poder ir por lo más grande de la Patagonia, el nuevo sueño que tengo de ser campeón mundial y traer la copa del mundo a Comodoro. Este apoyo habla bien de nuestros representantes”, puntualizó Ramos.

Entraron a robar a una peluquería de La Loma y le dispararon a un hombre en el cuello

Del mismo modo, la ciclista Marcia Larrauri contó que inició en ciclismo de montaña hace seis años y añadió que “esta es una disciplina que se práctica siempre sola porque no hay muchas mujeres en la actividad, sin embargo con el apoyo del Ente pude salir a competir a nivel nacional, participar de cuatro mundiales, algunos Panamericanos, otros argentinos, pero siempre muy agradecida con el Ente de Deportes de nuestra ciudad”.

Larrauri mencionó que “los que viajamos sabemos que en otros lugares no existe este equipo, el equipo metodológico que el Ente tiene preparado para cada deportista, el apoyo como organizadores para traer eventos a Comodoro, como por ejemplo los campeonatos argentinos de esta disciplina que tuvimos en la ciudad. Que se construya un hotel deportivo, ser sede, dar alojamiento, comida, entre otras necesidades, se valora mucho como deportista y organizador. Muchas gracias y eternamente agradecida por hacerme crecer en este deporte”, enfatizó la ciclista.

Comodoro: un nene de 3 años dejó de respirar y la policía le realizó RCP mientras lo trasladaban en patrullero

Para finalizar, el presidente de la Comisión de Futsal Principal, Gustavo Camino, también se sumó a este festejo y brindó unas palabras de agradecimiento. “Solo quiero agradecer a todos los que presenciarán esta Expo Deportes 2022, a las figuras, técnicos y profesionales que nos están apoyando con su visita en la ciudad para jerarquizar esta exposición, la más importante del país”.

Siguiendo con su relato, señaló que “estamos en una ciudad donde el deporte cuesta y debemos agradecerles a los que se acercaron, autoridades provinciales, municipales, intendente, con quienes compartimos jornadas de deporte como el C-20. Hay que entender y continuar con las gestiones anteriores, con el acompañamiento del dirigente y el deporte de Comodoro”.

“Ser dirigente es un hobby porque empezamos siempre acompañando y terminamos embarcados en este camino, con una dinámica y un clima diferente al resto del país, una variación de disciplina que no teníamos hace años y que la vamos a poder disfrutar viendo el trabajo que hacen los deportistas para tener una medalla en un buen viaje. Continuaremos exigiendo más infraestructura deportiva y celebramos el compromiso de aquellos que piensan y acompañan al deporte de Comodoro como lo hacen las empresas petroleras”, apuntó Gustavo Camino.