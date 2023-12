Comenzó la audiencia pública por los impuestos municipales en Comodoro: hay 45 inscriptos

La “incertidumbre” sigue siendo la palabra de moda en la política vernácula, tanto a nivel nacional como local. En el pago chico, las miradas apuntan a la jornada convocada para este jueves en dos andariveles.

Por un lado, las audiencias públicas para trata la cuenta del ejercicio 2022, el presupuesto 2024 y la ordenanza tributaria anual, que fija las escalas de impuestos para el año próximo. Para esta instancia, hay 45 ciudadanos inscriptos en total, que darán sus opiniones en torno a los temas convocantes.

Para la tarde, está prevista la última sesión de la actual composición del Concejo Deliberante. Tal como ha reflejado ADNSUR , se mantienen las dudas respecto de si el oficialismo contará con los votos necesarios para aprobar las normas que, con distinto grado de intensidad, necesita Othar Macharashvili para asumir el próximo lunes 11 de diciembre.

Lo que más preocupa es la ordenanza que establece los nuevos montos de impuestos, ya que el presupuesto, en última instancia, podría aprobarse un poco más adelante. Pero las partidas impositivas para el año a punto de comenzar, que además requieren de la impresión de boletas para el sistema de cobro anticipado, es lo que más urge a la próxima gestión.

Sin embargo, el silencio sigue dando margen para las más disímiles interpretaciones y rumores por el lado del oficialismo. Es que si bien ya está claro que los 4 concejales de la oposición votarán en contra, en el PJ no hay garantías de que estén las manos suficientes para aprobar estos proyectos, como sí había ocurrido en la primera lectura, aunque nadie aclara por qué.

NADIE MUESTRA SUS CARTAS

“Todo está igual o peor que en los últimos días”, confió una fuente del bloque peronista, aunque no hay declaraciones oficiales sobre el tema. Trascendió también que algunos ya expresaron su posición: si no votan los 8 concejales en forma unánime, no se expondrán a cargar con el reclamo de los vecinos por la suba de impuestos.

Al mismo tiempo, desde el entorno de Othar Macharashvili confiaron ante esta agencia que no ven con preocupación con el tema: “A nosotros nadie nos pidió ninguna explicación ni plantearon ninguna duda. Si no lo aprueban, ellos tendrán los argumentos para explicar a los trabajadores municipales, que están reclamando un aumento, que tienen que seguir trabajando por el mismo sueldo”, confió uno de los colaboradores del intendente a punto de asumir, refiriéndose a los concejales oficialistas.

Ante la falta de diálogo entre Juan Pablo Luque y Othar Macharashvili, los rumores se intensificaron en uno y otro sentido, con advertencias veladas de lo que podría ocurrir. El vice que el lunes asumirá la intendencia viajó esta semana a Buenos Aires, por motivos vinculados a su gestión a punto de iniciar, según se indicó desde su entorno, mientras que desde el oficialismo se negó que hubiera habido algún tipo de reunión de los concejales con Luque para definir la postura a adoptar el jueves por la tarde.

AUDIENCIAS PÚBLICAS CON 45 PARTICIPANTES

A las 8:30 del jueves comenzó la audiencia pública para tratar la cuenta del ejercicio 2022, para luego tratar el presupuesto 2024 y la ordenanza tributaria anual, con 45 inscriptos hasta horas de la tarde del miércoles.

Quien habló sobre el tema en las últimas horas fue el presidente del bloque opositor, Tomás Buffa, quien reseñó que su bloque ya anticipó el voto negativo a todas las iniciativas. En referencia a los gastos del año pasado, recordó que hay un dictamen en minoría del Tribunal de Cuentas Municipal, en el que se cuestionaron una serie de gastos discrecionales que “no pudieron justificarse por el mecanismo de Legítimo Abono”, según lo planteado por Enrique Comte Grant, quien recomendó el rechazo.

En relación al presupuesto, la oposición pide que se realice por programas, para determinar con claridad a qué tipo de proyectos se destina cada gasto, para un mayor control a la hora de saber a qué destinan los recursos recaudados vía impuestos.

“Es una falta de respeto que mañana se haga la sesión, porque la gente que se toma el tiempo de participar, lo mínimo que podemos hacer es analizar lo que proponen, con alguna valoración de lo que pasa en la audiencia, pero si la sesión se hace inmediatamente posterior, la audiencia no tiene razón de ser”, evaluó.