En pleno invierno y con el frío que aún azota a Comodoro Rivadavia y alrededores, una nueva edición del taller “Abrigando Patitas” inició este viernes en el Centro de Promoción Laboral (CPL) del barrio Divina Providencia. La propuesta, que une la capacitación en costura con el cuidado animal, busca brindar herramientas para paliar las bajas temperaturas que afectan a los perros y, especialmente, a los que viven en la calle.

El curso, que se extenderá hasta el próximo viernes 29 con una segunda clase, es el resultado del trabajo articulado entre el CPL, dependiente de la Secretaría de Gobierno Municipal, y la Dirección General de Veterinaria.

Según informó el municipio, más de 25 participantes se inscribieron para aprender las técnicas de confección y costura de prendas de abrigo, con el objetivo de poder replicarlas en sus hogares, asistir a perros en situación de calle o realizar donaciones al Centro de Salud Animal y Adopción Municipal (Dispensario).

Al respecto, la directora del CPL, Leila Bayón, destacó el compromiso constante con la temática: “Esta es una iniciativa que ya tenemos instalada; todos los años proponemos una acción concreta por nuestras mascotas. En esta oportunidad, le dimos forma junto a la Dirección de Veterinaria para potenciar su alcance”.

Asimismo, valoró la alta convocatoria: “Estamos muy contentos con la respuesta de los vecinos, que siempre acompañan nuestras propuestas de formación”.

Bayón también vinculó la actividad con otras políticas públicas de cuidado responsable: “La comunidad ya ha tomado un fuerte compromiso, por ejemplo, llevando a los perros a castrar. Ahora, queremos que esos mismos animales tengan también cómo abrigarse durante el invierno”, explicó.

Por su parte, la capacitadora Miriam Pairo detalló los contenidos de la primera jornada: “Comenzamos con lo básico: enseñar a realizar los moldes para las capas. Les mostramos cómo hacer un bolsillo, agregar tiras para atar, colocar un abrojo o cerrarlo completamente”.

Además, aclaró que, si bien, las máquinas industriales del centro agilizan el trabajo, “todas las técnicas se pueden adaptar perfectamente para coser a mano en casa”.

De este modo, “Abrigando Patitas” no solo ofrece una salida laboral o un espacio de aprendizaje, sino que se consolida como una acción concreta de solidaridad y cuidado animal y comunitario.

