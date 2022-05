Este pasado lunes por la tarde se llevó adelante la reunión entre representantes gremiales y el sector empresarial para definir si -como continuidad al plan de lucha iniciado en abril- los trabajadores del servicio público de pasajeros comenzaban un paro de actividades de tres días.

El reclamo de la UTA es un incremento salarial del 50% para choferes de corta y media distancia, y eso es lo que se llevó a la mesa de discusión. Este encuentro se da en el marco de la conciliación obligatoria extendida, dictada cuando el fracaso de la negociación anterior impulsó al gremio a decretar un paro de 72 horas.

Finalmente, no hubo acuerdo en la reunión y la UTA definió llevar adelante el paro total de actividades que implica la suspensión del servicio de transporte público de pasajeros durante tres días, aunque no serán corridos ya que habrá colectivos el miércoles 18 para no dificultar la tarea de los censistas.

Así, el paro será martes, jueves y viernes.

"La UTA continúa firme en su postura y la cámara empresaria insistió en que aunque tenían la voluntad de llegar a una solución no podían, acá lo que falta son subsidios del Gobierno Nacional para ,los transportes del interior", expresó el referente local del gremio Alejandro Quintero.

"Nuestro secretario le pidió al gobierno que escuche el pedido de la UTA y que tenga en cuenta que muchísima gente se iba a quedar sin transporte, luego se pasó a un cuarto intermedio y finalmente no hubo acuerdo", señaló.

Indicó que "si durante estas 72 horas llaman a una nueva reunión para poder destrabarlo, entonces la UTA asistirá" y en todo caso podría levantarse el paro, pero en principio mencionó que no hay posibilidad de una nueva conciliación obligatoria. "Son dos meses de negociación y no se ha llegado a nada", sintetizó, y recordó que sin los subsidios el pasajero debería pagar un boleto que "hoy no está en condiciones de pagar".

"El Ministerio de Trabajo le pidió a la UTA que los colectivos funcionen el miércoles por el tema del censo, así que el gremio decidió que si, el miércoles se trabaja y el paro será martes, jueves y viernes", detalló.