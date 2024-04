Comenzaron los días fríos en Comodoro: recomendaciones para calefaccionarse y evitar incendios e intoxicaciones

Con la llegada de los días fríos y con bajas temperaturas, las familias patagónicas necesitan calefaccionarse y vuelven a utilizar los distintos artefactos a los que pueden acceder para conseguir abrigarse. Sin embargo, esto trae aparejado algunos riesgos a tener en cuenta, y se debe realizar un mantenimiento adecuado de los mismos, previo a su uso.

En ese marco, ADNSUR conversó con Carlos Iglesias, referente del área de prevención de bomberos, quien brindó detalles sobre las recomendaciones para evitar incendios e intoxicaciones con monóxido de carbono, el enemigo invisible.

CALEFACCIÓN CON SALAMANDRA

Para tener en cuenta en la puesta en marcha de todos estos artefactos que se utilicen, en el caso de las personas que usen salamandras, “deben saber que el elemento que vamos a quemar tiene que tener limpios los tirajes, que no tengan ningún tipo de filtración, porque esto obviamente también puede estar quemando y generando que este humo maligno se empiece a meter adentro de la vivienda y sin darnos cuenta nos puede llegar a afectar”, señaló.

Martes con sensación térmica bajo cero: Comodoro es una de las ciudades más frías del país

Por ejemplo, si se utiliza leña, “es un elemento que está contenido dentro de una salamandra y por ahí al ser de acero y tener su espacio, su recipiente es más práctico”, indicó. Sin embargo, remarcó que “el problema llega cuando utilizan algún tipo de mechero, conectado directamente a la garrafa”.

En esa línea, alertó, en principio “normalmente estos mecheros son peligrosos, porque todo lo que se le arrima lo va a quemar, no tiene ninguna protección” y segundo que “tenemos la garrafa adentro de la habitación, de la cocina o del living, donde sea que la instalemos adentro de la casa y eso también puede provocar algún tipo de incendio”, advirtió.

Macharashvili acordó con directivos de YPF integrar las "mesas de trabajo" previo al cese de las operaciones en Comodoro

CALEFACCIÓN CON CALEFACTOR

Para aquellos que tienen la posibilidad de calefaccionarse con algún tipo de calefactor, “deben pedir siempre que -con alguien especialista- se los revise de manera previa, que le hagan una limpieza a los quemadores para que los mecheros estén completamente limpios, que identifiquemos el color de la llama, siempre un color azul o celeste como para saber de que este artefacto realmente está trabajando bien”, detalló.

Cuidado. Si vemos algún “color rojizo, medio naranja, es seguro de que algo está funcionando mal en ese tipo de artefacto”. Frente a esta situación, recomiendan “tratar de no improvisar, no meterle mano uno mismo, porque muchas veces -a través de algún tutorial o de algún tipo de consejos- tratamos de desarmar y no nos damos cuenta de la gravedad que puede llegar a provocar”.

Buscan familias en Comodoro para adoptar a un nene de 5 años y otro de 12

👉Tener en cuenta de “aislar los calefactores”. Es decir, “no ponerle ropa cercana, camas o cualquier material que tengamos a los alrededores que pueda hacer combustible y que colabore con la temperatura del calefactor, para que esto no pueda originar un incendio también”.

👉Tener precaución a la noche, porque “es cuando nos queda solamente el sentido del olfato, que nos va a despertar cuando ya sea muy tarde. Cuando uno ya prácticamente no pueda respirar, producto de que el gas esté dentro del ambiente, ó sea un gas que todavía no logró quemarse, o de lo que está quemándose y que no sale a hacer el intercambio hacia afuera”, alertó.

La semana comienza con viento, lluvia y frío en Comodoro

“Es una una buena práctica decir ‘bueno de noche no utilizarlos’. Calefaccionemos el hogar de día, tratemos de levantarle un poquito la temperatura y después poner ropa de cama la mayor cantidad posible, cosa de que el día que nos quede cómodo lo podemos hacer revisar y que esto no sea un asesino invisible”, sugirió.

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Es otra de las formas para calefaccionarnos. En esta opción, el bombero advirtió que “si compramos algún artefacto eléctrico, como para conectar a la corriente y la instalación eléctrica no es la apropiada, no soporta esta cantidad de temperatura, en este caso no va a ser por intoxicación, pero sí puede ser que desate un incendio, producto de que se sobrecarguen las tomacorrientes o las instalaciones y esto se empieza a quemar por dentro de nuestras paredes”.

Hace tres meses se le incendió la casa en Comodoro y le están robando "las pocas cosas que le quedan"

Por lo tanto, es importante que la demanda de electricidad sea acorde con la instalación eléctrica que tengamos en el hogar.