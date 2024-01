Comenzaron las movilizaciones por el paro de la CGT en las calles de Chubut

Marcha en Comodoro. “La verdad que es una convocatoria histórica, la unidad de los trabajadores, del movimiento obrero, todos los compañeros y compañeras, la población en general. Un mensaje claro para nuestros diputados y senadores nacionales, que piensen lo que van a hacer mañana. Que voten a favor del pueblo, porque el pueblo está demostrando hoy en las calles de Comodoro Rivadavia que la patria no se vende, que no podemos ir contra nuestros jubilados, contra las personas que tienen alquileres y no lo pueden pagar”, señaló Gustavo Fita

Petroleros no adhieren al paro de la CGT, pero se movilizan delegados y comisión directiva