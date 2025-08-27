El pasado sábado 23 de agosto, se conoció un trágico accidente sobre la Ruta Nacional 5, a la altura de Francisco Madero, en el partido bonaerense de Pehuajó.

En el choque murieron Amílcar Nicoletti y sus dos hijos, Ian, de 7 años y Yasmín, de 15 años, mientras que Ivana, la madre de los niños y única sobreviviente de la familia, continúa internada en estado grave.

El impacto, ocurrido a la altura del kilómetro 389,5, involucró al auto Fiat Argo en el que viajaba la familia y un camión Fiat Iveco que terminó incendiado por la violencia de la colisión. Las víctimas fallecieron en el acto, mientras que Ivana y otra persona fueron derivadas a centros médicos cercanos. El hecho generó profunda conmoción en todo Comodoro Rivadavia, donde la familia residía.

LA FAMILIA DE COMODORO QUE SUFRIÓ EL TRÁGICO ACCIDENTE VIAJABA EN AUTO PARA VER CENTRAL–NEWELL’S

Según allegados a la familia, tenían previsto viajar en avión a Rosario para ver el clásico en el que su equipo, Central, le ganó esa misma tarde a Newell's con un gol de Ángel Di María.

Sin embargo, un episodio fortuito, una cuestión de documentación o las demoras por una medida de fuerza de controladores aéreos; no está muy clara la situación, hizo que viajaran de otra forma. Así, finalmente habrían tomado la decisión de realizar el viaje en auto, con el que encontraron su trágico final.

LA CAMPAÑA SOLIDARIA

Ante este devastadora situación, se inició una campaña solidaria urgente para reunir fondos que permitan el traslado de Ivana a Rosario, donde deberá ser intervenida quirúrgicamente. El pedido fue realizado por la madre de Amílcar Nicoletti, quien acompaña a su nuera en estas horas críticas.

“Como es de público conocimiento, Amílcar y su familia tuvieron un accidente viajando a Rosario. Ivana, su esposa, que está internada en Pehuajó, debe ser trasladada a Rosario para una operación urgente. Acudimos a la solidaridad de todos para afrontar estos gastos. Muchas gracias”, expresó la mamá de Amílcar.

CÓMO HACER PARA COLABORAR CON IVANA

Alias para transferencias: wAmilcar.RC

Titular de la cuenta: Gabriela Willi

Teléfono de contacto: 341 648 9397

EL DUELO Y HOMENAJE EN COMODORO

Tras el trágico accidente el Colegio Salesiano Dean Funes, donde asistía Ian, permaneció cerrado el lunes 25 de agosto por duelo, y el martes 26 se organizó una misa en el gimnasio del colegio en memoria de la familia Nicoletti.

La investigación judicial sigue su curso para determinar las causas del choque, mientras la comunidad continúa unida en apoyo a Ivana, quien lucha por su recuperación tras perder a su esposo y a sus dos hijos en el trágico siniestro.