En el salón de Haroldo Conti 350, cada tarde se multiplica el esfuerzo de un grupo de voluntarios que no se resigna a mirar de lejos la necesidad. Allí, Karina Díaz coordina la colecta solidaria Doná con Amor, una iniciativa que busca asistir a familias de Comodoro Rivadavia que atraviesan un duro momento.

“Estamos recaudando ropa, alimentos y verduras para poder armar un lindo bolsón y entregarlo por familia”, explica Karina. La idea es que, además de recibir un plato de comida, las personas puedan llevar insumos para cocinar en sus casas. “Creemos que también está bueno que cada uno se sienta útil, que pueda preparar su comida para los chicos”, agrega.

La organización funciona a pulmón, sin apoyo estatal ni subsidios. En sus comienzos, los fines de semana llegaban a preparar entre 180 y 200 platos. Pero la crisis económica cambió todo. Hoy, los recursos se achicaron y las demandas se multiplicaron. “Antes hacíamos rifas o cada uno colaboraba con un poco, pero ahora todo el mundo te pide lo que tengas para comer”, lamenta.

Karina cuenta que los pedidos llegan a cualquier hora. “Te llaman a las diez de la noche, los martes, los miércoles. Te piden comida, pañales, ropa, lo que sea. A veces te preguntan si te sobró algo del mediodía. Todo ayuda, porque todo falta”, dice.

Por eso, esta vez la colecta tiene un objetivo más amplio: reunir alimentos no perecederos, verduras y frutas para entregar este sábado a las familias que se anotaron. “Queremos que cada bolsa tenga algo digno, que haya arroz, puré de tomate, azúcar, té, lo mismo que todos necesitamos en nuestra casa”, señala.

Gracias a donaciones de particulares, ya consiguieron algunas bolsas con papas, cebollas y zanahorias, pero todavía falta mucho. “Toda ayuda suma. Si te sobró un paquete de fideos, un té, lo que sea, acercalo. También si querés venir a dar una mano el sábado, te esperamos”, invita la referente, que junto a su grupo de trabajo organiza la ropa y los alimentos sobre tablones para que todo esté ordenado al momento de la entrega.

Las donaciones se reciben de 18 a 21 horas en el salón de Haroldo Conti 350, frente al barrio Petrolero. Quienes deseen colaborar también pueden comunicarse al teléfono 299-451-1366.

La red de solidaridad se sostiene gracias a la empatía de los vecinos y a un trabajo constante. “Comodoro siempre fue solidaria. No me puedo quejar. Hace dos años empezamos con una nota, y desde entonces seguimos en contacto con mucha gente que nos ayuda”, recuerda Karina, que mantiene vivo el espíritu de esta campaña incluso en tiempos difíciles.

En redes sociales, la publicación de la colecta se viralizó rápidamente y llegaron mensajes desde distintos barrios. “Muchos vienen desde lejos para buscar un bolsón. Queremos que cuando lleguen encuentren algo digno”, dice con emoción.

Mientras ordena las donaciones que comienzan a acumularse, Karina reflexiona sobre el panorama actual: “La necesidad es muchísima y está a la vista. No podremos ayudar a todos, pero lo que podamos, hay que ayudar”.