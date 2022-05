Colapsó la página de "Mi Anses" por la cantidad de interesados en inscribirse para el bono

Desde el mediodía de este jueves 21 de abril, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abrió el proceso de inscripción para el bono de refuerzo de ingreso de $ 18.000 para trabajadores y trabajadoras informales, monotributistas A y B y trabajadoras de casas particulares, cuya primera etapa comenzó este jueves con la actualización de datos en la web, aunque el proceso se extenderá hasta el próximo 7 de mayo.

En las primeras horas de inscripción, distintos usuarios informaron acerca de la caída de la página oficial de Anses, cuyo colapso coincidió con el anuncio por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que conduce Fernanda Raverta, acerca del inicio del proceso de inscripción para el bono de refuerzo de ingreso de $ 18.000.

Ya están abiertas las inscripciones para acceder al bono de 18 mil pesos que pagará ANSES

El sistema no permitía ingresar a la sección de "Mi Anses" en la página oficial. Por lo que al intentar hacer clic, un cartel explicaba que el servicio no se encontraba disponible momentáneamente. Si bien desde el organismo no han explicado nada, se espera que este inconveniente se solucione en las próximas horas.

La actualización de datos podrá hacerse en cualquier momento de los próximos siete días, entre el 21 y 28 de abril, ingresando a la solapa "Mi ANSES" en la web del organismo con su CUIL y Clave de la Seguridad Social que, en caso de no recordarlos, podrá consultarlos a través del mismo aplicativo o dirigiéndose a cualquiera de las 400 Unidades de Atención Integral (UDAI) en todo el país.

Una vez allí, deberá seleccionar la opción "Refuerzo de Ingresos" para verificar y actualizar, en caso de que sea necesario, los datos de contacto con los que cuenta el organismo (teléfono, dirección y correo electrónico), de modo de garantizar la comunicación en caso de cualquier eventualidad.

Bono de $18.000 para trabajadores informales: quiénes lo recibirán

La segunda etapa se extenderá entre el 28 de abril y el 5 de mayo, cuando será el tiempo de completar la inscripción ingresando a través del mismo medio.

Durante ese período, la persona que quiera cobrar el refuerzo deberá firmar una Declaración Jurada en la que asegure cumplir con los requisitos para acceder al bono y cargar su Clave Bancaria Uniforme (CBU), que identifica la cuenta bancaria en la que se le acreditarán los $18.000, en dos cuotas de $9.000, en los meses de mayo y junio.

El 5 de mayo la Anses dará a conocer quiénes fueron las personas que cumplieron con los requisitos socioeconómicos para recibir el refuerzo, aunque el proceso de inscripción estará abierta hasta el 7 de mayo.

Apoyo alimentario: a quiénes está destinado y cómo solicitarlo en Anses

Los potenciales beneficiarios que quieran recibir el bono deberán inscribirse si son trabajadoras y trabajadores sin ingresos formales, trabajadoras/es de casas particulares y monotributistas sociales y monotributistas A y B con ingresos mensuales menores a dos salarios mínimos ($ 77.880).

El pago de refuerzo se hará por número de finalización de DNI desde el 19 de mayo y durante los 10 días hábiles posteriores.

Los jubilados y pensionados no deberán realizar ninguna inscripción ya que recibirán el refuerzo (de $ 12.000) en forma automática junto con su haber, de acuerdo con el cronograma de pagos de mayo y sin la necesidad de realizar ningún tipo de trámite.

En el caso de jubilados y pensionados, el refuerzo será para los que tengan haberes por hasta dos jubilaciones mínimas ( $65.261), aunque los que cobren por encima de ese valor recibirán un proporcional hasta llegar a los $77.260.

Las empleadas domésticas cobrarán un "doble aumento" de sueldo: cuándo se hará efectivo

El cobro del refuerzo de ingresos es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social, las becas Progresar, la Prestación por Desempleo, con Potenciar Trabajo, con estar inscripto en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) y con los planes alimentarios provinciales y municipales.