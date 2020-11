TIERRA DEL FUEGO - El director del Hospital de Río Grande, Carlos Tejedor, expuso con crudeza la situación crítica que se está viviendo por el colapso del sistema sanitario de la provincia de Tierra del Fuego y advirtió que se avecina “una catástrofe” de no frenar los contagios de coronavirus, dado que ya tienen que seleccionar qué pacientes atender por falta de recurso humano.

​“Por más que se habiliten más camas, no hay profesionales para brindar atención y se avizora un futuro no lejano con pacientes en los pasillos, como ocurre en otras provincias”, dijo el profesional.

“La cantidad de fallecidos es mayor que el período anterior y en nuestro hospital se triplica”, aseguró y también advirtió que “no están solos los enfermos de Covid, también hay con otras patologías a quienes no se les puede dar respuesta. Si no para la cantidad de contagios, vamos a llegar a una situación de catástrofe ”. Tierra del Fuego tiene un total de 11.519 casos desde el inicio de la pandemia de los cuales 2.094 están activos. Registra hasta el momento 147 muertos.

El porcentaje de ocupación en el Hospital Río Grande oscila “entre el 95, 99 y 100%. Es variable todos los días. Estamos trabajando los sectores privados con el hospital más el albergue municipal para tratar de tener algún pequeño cupo más de camas para recibir pacientes ”.

Agregó que “vivimos en una isla y no todos los insumos se traen por avión, además de eso implica una diagramación con los proveedores, que por ahí nos piden esperar dos semanas. Hemos tenido un consumo mayor de lo esperado y son muchas las cosas que han pasado. El colapso del sistema sanitario en la provincia está desde hace un par de semanas” y aclaró que el colapso “no quiere decir tener todas las camas ocupadas sino que hablo del recurso humano, de los insumos. Todo esto va y viene, y depende de muchos factores económicos, incluso de importación".

“El riesgo es muy grande y a veces no se hace, además hay que basarse en los principios de la bioética que hablan de justicia. Donde el recurso es limitado, y está limitado desde que comenzó el pico y este brote, se hace la selección de pacientes, aunque suene feo. Siempre se hizo en la terapia intensiva en casi cualquier lado, porque el recurso es finito”, dijo.

​Y agregó: “Si un paciente tiene cáncer y está en estado avanzado nadie le va a ofrecer una cama en terapia intensiva pero no quiere decir que no le ofrezcan tratamiento. Hay pacientes con enfermedades graves previas que han salido del sistema sanitario y fueron dados de alta. No quiere decir que todos se van a morir, pero no es la misma ahora la oferta y disponibilidad para todos los pacientes”, lamentó en una extensa nota que publica el sitio Crónicas Fueguinas.

En lo que se refiere al personal de salud, el médico adelantó que se va a contagiar el 70% y ya están cerca del 50%, el mismo porcentaje que se registra en el sector privado: “Nosotros tenemos una cantidad de personal más grande y estamos igual cerca de ese número. Esto termina con más del 70% de la gente infectada ”.

​Además tuvo en cuenta que los pacientes con otro tipo de enfermedades no están recibiendo la atención que debieran y ya se registra el triple de fallecidos respecto del año pasado en el hospital. “Nosotros hablamos permanentemente con el equipo del Ministerio de Salud y con otras partes del gobierno, porque hay otras cosas que siguen funcionando, algunos turnos atendemos, se hacen algunas obras y se trata de pensar que vamos a salir de esto en algún momento y tenemos que seguir funcionando".

“Tenemos más de 45 pacientes en la sala de diálisis. Entran y salen, y siguen dos caminos, uno es nefasto porque lamentablemente fallecen, y otros se trasplantan, pero eso no está pasando mucho por esta situación nacional. Desde marzo hemos trasplantado algunos pacientes, y esto no es fácil para nadie, porque hay que estar en esta situación. No hay cantidad suficiente de horas que uno pueda trabajar para paliar esta situación, y esto no va a calmarse ahora. Si no para la cantidad de contagios, vamos a llegar a una situación de catástrofe, como le ha pasado a Jujuy y otras provincias, con gente en los pasillos y sin atención profesional ”, expresó finalmente el doctor Tejedor.​