CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Coco Sily, que fue diagnosticado con COVID-19, sorprendió en una entrevista al contar que entre quienes se preocuparon por su salud y se comunicaron con él se encuentra el presidente Alberto Fernández. El mandatario lo llamó luego de haber dado el anuncio de la nueva fase de cuarentena.

"Tuvo la gentileza de llamarme por teléfono, cosa que le voy a agradecer enormemente por una cuestión de relación de muchos años con él. Fue una conversación personal muy cariñosa", detalló el actor en declaraciones a C5N.

El humorista explicó que se enteró de su diagnóstico porque días atrás decidió ir a la clínica porque sentía un fuerte dolor abdominal producto de divertículos, y fue allí donde le dijeron que tenía coronavirus.

"Pensaba todo el tiempo 'a ver si empiezo a toser o levanto temperatura o a ver si me tienen que poner un respirador', porque es una enfermedad que te pone en un estado bastante susceptible", sostuvo.

Tras haber recibido el alta, ahora deberá cumplir con el aislamiento recomendado. "No presenté síntomas, no tuve fiebre y no tuve tos gracias a Dios. Por suerte lo de los divertículos con antibióticos y con calmantes se fue mejorando", precisó.

"El diagnóstico me sorprendió enormemente porque yo fui por un dolor abdominal. Ahora estoy haciendo una cuarentena bastante controlada. Fue algo casual cómo lo encontraron", agregó.

Durante los días que pasó internado en el Sanatorio Los Arcos, desde su cuenta de Twitter Sily cuestionó a quienes se manifestaron contra la reforma judicial y tuvo un exabrupto: "Da bronca tener coronavirus y escuchar tanto imbécil. Vayan a sus casas estúpidos y protesten desde los balcones que hay gente que se muere de verdad por esta mierd...", expresó en ese momento.

Sobre estos dichos, en la entrevista no se retractó sino que aclaró por qué lo dijo: "Veía en la tele unos imbéciles que estaban protestando sin barbijo, o sacándoselo y se me ocurrió escribir en Twitter lo que sentía".

Fuente: TN