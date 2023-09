Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Chubut se advirtió a la población y a autoridades sanitarias sobre las dificultades que atraviesa el sector, que se vieron agravadas con las últimas medidas del gobierno, ya que tras la devaluación hay insumos críticos que tuvieron hasta 400 por ciento de aumento, mientras que otros directamente no tienen precios.

“Ponemos de manifiesto nuestra preocupación ante el inminente riesgo de suspensión de algunas prácticas, internaciones y cirugías programadas”, advierte la Asociación en un comunicado, en el que describen el problema, basado en “el desabastecimiento de descartables, medicamentos, contrastes y otros insumos críticos”.

En ese marco, añaden el alza continua de precios “y el acortamiento en los plazos de pago a proveedores”, entre otras decisiones, como la reciente medida del pago de un bono adicional a empleados, sumado a la suspensión de la actualización de cuotas de las empresas de medicina prepaga.

PROBLEMAS TRAS LA DEVALUACION POS ELECTORAL

La integrante de la Asociación, en representación de Clínica del Valle, Verónica Habib, explicó que “tras la devaluación que se hizo posterior a las elecciones PASO, se dispararon los precios de descartables y medicamentos, incluso con variaciones de hasta un 400%”.

Ante el impacto de la modificación cambiaria sobre productos de la industria farmacéutico, se conoció la decisión de proveedores de insumos que no cotizan y entregan los productos mediante remitos, por lo que “no sabemos a qué precio se pagará al finalizar el proceso. Además de toda esta situación, que ya venía bastante complicada, se suma la decisión del gobierno para pagar un bono a los empleados. Nosotros no somos formadores de precios y no podemos afrontar un bono de estas características, por lo que se nos pone en una situación muy compleja, con la exigencia del pago de los 60.000 pesos y la próxima apertura de paritarias”.

Habib advirtió que la decisión gubernamental de suspender el aumento de las cuotas de empresas de medicina prepaga también perjudica a las clínicas, ya que las empresas que financian el sistema de salud trasladan esa recomposición al pago de los servicios prestados por las clínicas.

“El futuro con el cual nos encontramos todas las clínicas es incierto y nos preocupa sobremanera esta transición –expresó Habib, en diálogo con Actualidad 2.0-, por eso definimos desde la Asociación de Clínicas de Chubut poner en conocimiento de la comunidad y de las autoridades sanitarias, que el sistema de salud puede llegar a tener complicaciones, porque los insumos no se están consiguiendo, sobre todo los importados. Hablo de productos como stent y elementos de hemodinamia, que son críticos“.

“HAY INSUMOS IMPORTADOS QUE NO SE CONSIGUEN”

Ante la consulta de si puede haber corte en las prestaciones, la representante respondió que “por ahora comunicamos a los financiadores esta situación y necesitamos el acompañamiento de todos los sectores, en especial de los responsables de la salud pública, porque se sumaron distintas situaciones que van complejizando la prestación al paciente, para poder mantener la calidad del servicio con la que nos caracteriza a las instituciones de Chubut”.

También anticipó que se evalúan distintas acciones, ante una pregunta de si podría haber cargos adicionales a afrontar por los pacientes, en determinadas prestaciones. “Siempre intentamos que el paciente no se vea afectado y estamos tratando abrir los canales de diálogo con responsables de obras sociales y prepagas, como también con parte del Estado. Tratamos no involucrar al paciente, pero la comunidad tiene que estar al tanto de que hay faltantes de insumos, que estos han sufrido aumentos de precios muy significativos, que nos ponen en jaque a todo el sistema”.