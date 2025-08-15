La Clínica del Valle, uno de los centros de salud privados más importantes de la Patagonia, celebró en las instalaciones de OSDE el egreso de su programa anual de residencias médicas.

Ocho profesionales de la salud culminaron su formación y se incorporarán a la clínica y a otros centros del Grupo Amanus, reforzando el sistema de salud local en un contexto donde Comodoro Rivadavia y la región demandan cada vez más especialistas.

Los egresados corresponden a distintas áreas de la medicina:

● Diagnóstico por imágenes: Dr. Dennis Thomas, Dr. Rodrigo Alejandro Paz Bandera y Dr. Álvaro Javier Rinaldi Torres.

● Cardiología: Dr. Ángel David Villalba, Dra. Karen Natalia Ramírez y Dr. Néstor Marcelo Segovia.

● Terapia intensiva: Dra. María Agustina Sabbatini.

● Clínica médica: Dra. Ada Medaly Escate Chuquilin.

Durante la ceremonia, la directora médica de la Clínica del Valle, Dra. Viviana Romero, destacó que el camino recorrido por los residentes “refleja la profunda vocación con la que abrazan la salud y el cuidado de cada paciente” y subrayó que la formación médica debe ser “de calidad, continua y centrada en lo humano”.

Por su parte, María Marta Seleme, directora de la institución e integrante de la familia fundadora, remarcó el orgullo que implica que la mayoría de los egresados decida quedarse en Comodoro: “Nos enorgullece saber que nuestros profesionales continuarán trabajando en la institución y en la ciudad, aportando sus conocimientos y su compromiso a la comunidad”, expresó.

Un programa que fortalece la salud regional

La Clínica del Valle desarrolla desde 2011 un programa de residencias médicas. Inicialmente comenzó con las especialidades de Clínica Médica y Cardiología; en 2016 incorporó Terapia Intensiva y Diagnóstico por Imágenes, y en 2019 añadió la residencia de Hemoterapia.

La institución señala que el objetivo del programa es atraer médicos de distintos puntos del país y contribuir a su formación en especialidades necesarias para la región.

La política de formación y rotaciones permite que los nuevos médicos realicen prácticas supervisadas y apliquen técnicas de diagnóstico y tratamiento de vanguardia.

Además, el Comité de Docencia e Investigación de la clínica está integrado por profesionales de diferentes disciplinas y se encarga de coordinar las actividades académicas, exámenes, ingresos y rotaciones del programa. El comité también fomenta la asistencia de residentes a congresos y cursos y organiza actividades de grado y posgrado en coordinación con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

En su compromiso con la calidad, la clínica cuenta desde 2016 con la acreditación del Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud bajo el programa Atención de Agudos (ITAES), con o sin internación.

También participa activamente en el Programa SATI-Q, una red multicéntrica que registra de forma permanente indicadores de calidad en las Unidades de Cuidados Intensivos de todo el país. Este esfuerzo le ha valido el reconocimiento como “Establecimiento comprometido con la calidad”, otorgado por el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad en Salud.

La vinculación académica es otro pilar de este proyecto. En 2023, la clínica fue designada “Institución Asociada” de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue, lo que le permite fortalecer sus lazos de posgrado. Reconocidos también por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Además, forma parte del Programa VIHDA, aportando datos para la vigilancia de las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, y mantiene convenios con distintas instituciones educativas que facilitan actividades de pregrado y grado en carreras como Enfermería, Bioquímica y Medicina.

Una institución con historia y compromiso

La Clínica del Valle integra Grupo Amanus, un holding patagónico que reúne a empresas referentes en salud como OTI, Cardiovascular, Nephron, Emec, Valle Salud, Uno Salud, La Farmacia y 360 Servicios Compartidos.

Es uno de los principales establecimientos médicos de la región, destacándose por su infraestructura, la alta complejidad de sus servicios y la tecnología de vanguardia aplicada al cuidado de la salud.

Su misión es ofrecer atención médica especializada e integral, orientada a acompañar y mejorar la calidad de vida de quienes los eligen para su cuidado.

Impacto para la comunidad y continuidad del compromiso

La decisión de los egresados de permanecer en la ciudad es celebrada por las autoridades porque contribuye a fortalecer el recurso humano local.

La retención de jóvenes especialistas no solo permite mejorar la atención médica en Comodoro Rivadavia, sino que también cumple el objetivo fundacional del programa: ofrecer oportunidades de formación de excelencia para que los profesionales crezcan sin tener que emigrar.

La institución destacó que continuará apostando por la formación, la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías.

El egreso de esta promoción refuerza el liderazgo de la Clínica del Valle como centro de referencia en la Patagonia y muestra cómo una iniciativa nacida hace más de una década se ha convertido en un pilar para el sistema de salud regional.

(Contenido patrocinado editado por un periodista de ADNSUR)