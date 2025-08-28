Clima en Villa La Angostura: cuál es el pronóstico del tiempo para el viernes 29 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa La Angostura, indica que este viernes 29 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 5 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:16 y se pone a las 19:20.
Clima en Villa La Angostura para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.
A la noche, el clima rondará los 2 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.