El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa La Angostura, indica que este viernes 22 de agosto el cielo estará lluvias y nevadas por la mañana y la temperatura rondará los -2 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 98 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:27 y se pone a las 19:13.

Clima en Villa La Angostura para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias y nevadas y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 2 grados.

A la noche, el clima rondará los 0 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.