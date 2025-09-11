Clima en Villa La Angostura: cuál es el pronóstico del tiempo para el viernes 12 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa La Angostura, indica que este viernes 12 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 1 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:54 y se pone a las 19:33.
Clima en Villa La Angostura para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.