Clima en Villa La Angostura: cuál es el pronóstico del tiempo para el sábado 25 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa La Angostura, indica que este sábado 25 de octubre el cielo estará nevadas por la mañana y la temperatura rondará los 1 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 06:44 y se pone a las 20:18.
Clima en Villa La Angostura para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 6 grados.
A la noche, el clima rondará los 1 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.