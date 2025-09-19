Clima en Villa La Angostura: cuál es el pronóstico del tiempo para el sábado 20 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa La Angostura, indica que este sábado 20 de septiembre el cielo estará nevadas fuertes por la mañana y la temperatura rondará los 3 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 88 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.
El sol sale a las 07:40 y se pone a las 19:41.
Clima en Villa La Angostura para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.
A la noche, el clima rondará los 5 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.