Clima en Villa La Angostura: cuál es el pronóstico del tiempo para el sábado 16 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa La Angostura, indica que este sábado 16 de agosto el cielo estará lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará los 3 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 98 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 08:35 y se pone a las 19:07.
Clima en Villa La Angostura para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 8 grados.
A la noche, el clima rondará los 4 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.