El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa La Angostura, indica que este sábado 13 de septiembre el cielo estará lluvias y nevadas por la mañana y la temperatura rondará los 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 100 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:52 y se pone a las 19:34.

Clima en Villa La Angostura para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.

A la noche, el clima rondará los -1 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.