El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa La Angostura, indica que este miércoles 29 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 4 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:39 y se pone a las 20:22.

Clima en Villa La Angostura para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.