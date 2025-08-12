Clima en Villa La Angostura: cuál es el pronóstico del tiempo para el miércoles 13 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa La Angostura, indica que este miércoles 13 de agosto el cielo estará niebla por la mañana y la temperatura rondará los -3 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 08:38 y se pone a las 19:05.
Clima en Villa La Angostura para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 6 grados.
A la noche, el clima rondará los 2 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.