Clima en Villa La Angostura: cuál es el pronóstico del tiempo para el martes 30 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa La Angostura, indica que este martes 30 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 2 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:24 y se pone a las 19:51.
Clima en Villa La Angostura para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.
A la noche, el clima rondará los 5 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.