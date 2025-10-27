El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa La Angostura, indica que este martes 28 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará los 0 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:40 y se pone a las 20:21.

Clima en Villa La Angostura para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.

A la noche, el clima rondará los 2 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.