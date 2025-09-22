El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa La Angostura, indica que este martes 23 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 1 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:35 y se pone a las 19:44.

Clima en Villa La Angostura para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.