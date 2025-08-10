Clima en Villa La Angostura: cuál es el pronóstico del tiempo para el lunes 11 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa La Angostura, indica que este lunes 11 de agosto el cielo estará lluvias fuertes por la mañana y la temperatura rondará los 1 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 98 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.
El sol sale a las 08:42 y se pone a las 19:02.
Clima en Villa La Angostura para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias fuertes y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.
A la noche, el clima rondará los 3 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.