Clima en Villa La Angostura: cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 18 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa La Angostura, indica que este jueves 18 de septiembre el cielo estará lluvias y nevadas por la mañana y la temperatura rondará los 4 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:44 y se pone a las 19:39.
Clima en Villa La Angostura para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 6 grados.
A la noche, el clima rondará los 2 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.