Clima en Villa La Angostura: cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 21 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa La Angostura, indica que este domingo 21 de septiembre el cielo estará lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará los 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 87 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:39 y se pone a las 19:42.
Clima en Villa La Angostura para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 7 grados.
A la noche, el clima rondará los -1 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.