Clima en Viedma: cuál es el pronóstico del tiempo para el sábado 23 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que este sábado 23 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará los 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:51 y se pone a las 18:39.
Clima en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.