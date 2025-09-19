Clima en Viedma: cuál es el pronóstico del tiempo para el sábado 20 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que este sábado 20 de septiembre el cielo estará tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará los 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:06 y se pone a las 19:06.
Clima en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.