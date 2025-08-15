Clima en Viedma: cuál es el pronóstico del tiempo para el sábado 16 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que este sábado 16 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 5 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:01 y se pone a las 18:32.
Clima en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.