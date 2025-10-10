Clima en Viedma: cuál es el pronóstico del tiempo para el sábado 11 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que este sábado 11 de octubre el cielo estará lluvias por la mañana y la temperatura rondará los 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:29 y se pone a las 19:29.
Clima en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.