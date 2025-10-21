Clima en Viedma: cuál es el pronóstico del tiempo para el miércoles 22 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que este miércoles 22 de octubre el cielo estará neblina por la mañana y la temperatura rondará los 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:12 y se pone a las 19:41.
Clima en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.