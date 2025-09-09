Clima en Viedma: cuál es el pronóstico del tiempo para el miércoles 10 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que este miércoles 10 de septiembre el cielo estará lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará los 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:23 y se pone a las 18:56.
Clima en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.