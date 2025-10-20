Clima en Viedma: cuál es el pronóstico del tiempo para el martes 21 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que este martes 21 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:15 y se pone a las 19:39.
Clima en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.