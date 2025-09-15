Clima en Viedma: cuál es el pronóstico del tiempo para el martes 16 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que este martes 16 de septiembre el cielo estará chaparrones por la mañana y la temperatura rondará los 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:13 y se pone a las 19:02.
Clima en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.