El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que este lunes 1 de septiembre el cielo estará lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará los 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:37 y se pone a las 18:48.

Clima en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.