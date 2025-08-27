Clima en Viedma: cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 28 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que este jueves 28 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:44 y se pone a las 18:44.
Clima en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.