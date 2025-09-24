El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que este jueves 25 de septiembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará los 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:57 y se pone a las 19:11.

Clima en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.