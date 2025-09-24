Clima en Viedma: cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 25 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que este jueves 25 de septiembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará los 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:57 y se pone a las 19:11.
Clima en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.