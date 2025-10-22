Clima en Viedma: cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 23 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que este jueves 23 de octubre el cielo estará tormentas por la mañana y la temperatura rondará los 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 06:12 y se pone a las 19:41.
Clima en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas fuertes y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.