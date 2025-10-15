Clima en Viedma: cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 16 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que este jueves 16 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:23 y se pone a las 19:33.
Clima en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.