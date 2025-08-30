Clima en Viedma: cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 31 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que este domingo 31 de agosto el cielo estará lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará los 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:39 y se pone a las 18:47.
Clima en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.