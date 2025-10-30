Clima en Río Gallegos: cuál es el pronóstico del tiempo para el viernes 31 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Río Gallegos, indica que este viernes 31 de octubre el cielo estará chaparrones por la mañana y la temperatura rondará los 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:02 y se pone a las 20:40.
Clima en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.