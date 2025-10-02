El pronóstico del tiempo para la ciudad Río Gallegos, indica que este viernes 3 de octubre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará los 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:02 y se pone a las 19:52.

Clima en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.