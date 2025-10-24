Clima en Río Gallegos: cuál es el pronóstico del tiempo para el sábado 25 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Río Gallegos, indica que este sábado 25 de octubre el cielo estará nevadas por la mañana y la temperatura rondará los 3 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 06:13 y se pone a las 20:29.
Clima en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias y nevadas y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 6 grados.
A la noche, el clima rondará los 2 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.