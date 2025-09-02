El pronóstico del tiempo para la ciudad Río Gallegos, indica que este miércoles 3 de septiembre el cielo estará nevadas por la mañana y la temperatura rondará los 0 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 08:10 y se pone a las 19:03.

Clima en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 4 grados.

A la noche, el clima rondará los 4��grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.